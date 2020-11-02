ABD Asya-Pasifik'te etkisini arttırmayı hedefliyor

ABD, Çin ve Rus tehditlerine karşı daha fazla kaynak ayırmak amacıyla çok sayıda ülkedeki üst düzey askeri yetkililerini sessiz sedasız geri çekti.

Pentagon yetkililerinin verdiği bilgiye göre Batı Afrika’daki bazı ülkelerde bulunan askeri ateşeler tamamen geri çekildi.

Ayrıca ABD, Çin ve Rusya’ya karşı kilit rol oynayan askeri yetkililerinin rütbelerini yükseltmeyi ve yetkilerini artırmayı planlıyor.

Bu nedenle Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere 8 kilit müttefik ülkedeki askeri ateşelerin rütbeleri ABD ordusundaki general ve amiral kontenjanını aşmamak için düşürüldü.

Burda oluşuturulan boşluklar ile başka askeri yetkililerin rütbelerinin yükseltilmesi planlanıyor.

WSJ