ABD Ankara Büyükelçisi'nden 15 Temmuz açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz nedeniyle ABD'yi suçlayan açıklamalarına değinen Satterfield, "Üst düzey Türk yetkililerin son dönemde Türkiyede yaşanan ve 15 temmuz darbe girişiminin de dahil olduğu gelişmeler nedeniyle ABD’yi sorumlu tuttuğu açıklamalardan endişe duyuyoruz" dedi.

Açıklamaları "temelsiz" olarak nitelendiren Satterfield, "Bu açıklamalar bir müttefikin ve stratejik bir ortağın sorumluluk taşıyan beyanları değiller ve üzüntü duyuyoruz" diyekonuştu.

LGBT TARTIŞMASI

Satterfield, Boğaziçi Üniversitesindeki protesto gösterileri çerçevesinde tartışılan LGBT topluluklarına dönük ifadelere de tepki gösterdi.

"Bu açıklamalar bu ifadeler nerede dile getirilirse getirilsin, çoğunluktan farklı olanları anlama, destekleme, ve kabul etme anlayışına katkı sağlamaz" ifadelerini kullanan Büyükelçi şöyle devam etti:

"LGBTQi topluluk üyelerinin mutluluk ve barış içinde var olmaya hakları var. Ve bu dünyada nefret söylemiyle konuşmaya yer yok. Ne ABD'de, ne Türkiye'de, ne de herhangi bir yerde. Ki bu sorun Türkiye'ye özgü değil, küresel bir mesele."

S-400 KRİZİ

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizine de değinen Satterfield, "S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz. Mümkün olmazsa, yaptırımlardan etkilenmeyen alanlara odaklanmaya devam edeceğiz"