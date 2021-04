ABD, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Llyod Austin konuyu Brüksel'de NATO müttefikleriyle görüştü.

Blinklen ilk açıklamasında, "Afganistan'daki güçleri eve geri getirme vakti geldi. Müttefiklerimizle, NATO Genel Sekreteri'yle baştan beri tesis ettiğimiz ilke üzerinden yakın çalışmak için buradayım; yani birlikte girdik, birlikte uyum sağladık, birlikte çıkıyoruz" dedi.

Blinken ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün, Afganistan'daki askerleri geri çekme planı hakkında bir açıklama yapacağını söyledi.

NATO dışişleri ve savunma bakanları bugün video konferans yoluyla Afganistan'dan çekilme planlarını masaya yatıracak.

#BREAKING US, Britain, France, Germany to hold talks on Afghanistan: Berlin pic.twitter.com/Adg2cDD44P