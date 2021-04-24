ABD, Afganistan'daki askeri teçhizatlarını taşımaya başladı

Adları açıklanmayan ABD'li 3 savunma yetkilisi, ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili CNN'e değerlendirmelerde bulundu.

Yetkillerden biri, ABD'nin çekilme sürecinde, yerinde imha edilemeyen ya da Afgan kuvvetlerine teslim edilemeyen silahların, gemiyle ülke dışına çıkarılmasına başlandığını açıkladı.​​​​​​​

Yetkili, kullanılmaz halde olan silahların yerinde imha edilmesine karar verildiğini belirtti.

Diğer yetkili de Afganistan'da bulunan yaklaşık 2 bin 500 askerinin çekilmesinin "birkaç hafta içinde" başlamayacağını açıkladı.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı (Pentagon) geri çekilme sürecinde ABD askerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede birliklerin konuşlandırılmasını onayladı.

Taliban'ın ABD birliklerine saldırması durumunda ise savaş uçaklarını hızla devreye sokmak için bölgeye bir uçak gemisi konuşlandırdığı ifade edildi.​​​​​​​

ABD'nin ülkeden çekilmesi

ABD, Afganistan'daki 20 yıllık savaşını sonlandırarak bu ülkeyi tamamen terk etmek istiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini duyurmuştu.

Taliban ise ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçlayarak gerekli gördüğü her türlü tedbiri alabileceğini açıklamıştı.

Şubat 2020'de ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması, Taliban'ın sözlerini tutması halinde tüm askerlerin 14 ay içinde çekilmesini öngörüyordu. Taliban'ın taahhütleri arasında, El Kaide ve diğer militan grupların kontrolleri altındaki bölgede faaliyet göstermesine izin vermemek ve ulusal barış görüşmelerine devam etmek bulunuyordu.

Taliban, Afgan hükümetiyle görüşmelere başlamak için esir takası yapılmasını ve binlerce mensubunun serbest bırakılmasını istiyordu.

Eylül 2020'de Doha'da başlayan Afganlar arası yüz yüze görüşmelerde, henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı.

Taliban, anlaşma uyarınca uluslararası güçlere saldırılarını durdursa da Afgan hükümetiyle savaşmaya devam etti.

Taliban mart ayında "1 Mayıs'a dek çekilme yaşanmazsa yeniden yabancı güçlere saldıracağı" tehdidinde bulunmuştu.