ABD: "15 Temmuz darbe girişiminde rolümüz yok"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı açıklamada bulundu.

Darbe girişiminde "ABD’nin rolü olmadığını" savunan Price, "yaşanan olayları derhal kınadıklarını" iddia etti.

"ABD'NİN DARBE GİRİŞİMİYLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"

Price, yapılan açıklamada "ABD'nin Türkiye'de 2016'da meydana gelen darbe girişimiyle hiçbir ilgisi yoktu ve yaşananları derhal kınadı. Üst düzey Türk yetkililerin bunun aksi yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Bu açıklamalar ve ABD'nin Türkiye'deki hadiselerden sorumlu olduğuna dair diğer asılsız ve sorumsuzca iddialar, Türkiye'nin NATO müttefikliği ve stratejik ortaklık statüsüyle bağdaşmamaktadır" dedi.



"BU DARBENİN ARKASINDA AMERİKA VARDIR"

Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, darbe girişiminin ardında ABD'nin olduğunu belirtmişti.

'FETÖ'nün maşa olduğunu, arkasında ABD'nin olduğunu' ifade eden Bakan Soylu, "15 Temmuz'un ardından 24 saat geçmeden Kahramankazan'a şehitlerin cenazesine giderken 'Bu darbenin arkasında Amerika vardır' dedim. Onların talimatıyla bunu icra eden FETÖ idi" açıklamasında bulunmuştu.