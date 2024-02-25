ABB Adayı Turgut Altınok projelerini açıklıyor!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşuyor.

AK Parti, ABB adayı Turgut Altınok'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Bugün cumhuriyetimizin kalbi, milli mücadelemizin merkezi güzel Ankara'mızın kaderini değiştirecek, ihmal edilmişliğine ve makus talihine son verecek projelerimizi, sizlerle paylaşmak için buradayız. Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Başkentimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetimizin model şehri olarak tasavvur edilmiş ve özel bir misyonla planlanmıştır. Başkentimiz, bu anlayışı hayata geçirecek ve sürdürecek bir sorumlulukla yönetilmeyi hak etmektedir. Ancak ve ne yazık ki, Ankara'mız kodlarında var olan bu büyük emaneti taşımakta, zorlanır hale gelmiştir."

"Ankara, önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacak. Ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre, tarımdan hayvancılığa kadar her alanda öncü bir şehir olma hedefiyle yola çıkıyor. Yapılacak büyük yatırımlar ve projelerle Ankara, dünyanın sayılı başkentleri arasında kendine sağlam bir yer bulacak. Ankara, şehircilik alanında yapılacak büyük yatırımlarla çok yakın bir gelecekte parlayacak. Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak. Bu büyük ideale gönül verenler olarak, Ankara'nın geleceğine dair sevdamızla bu yola çıktık. Ankara, güzellikleriyle, kültürüyle ve ekonomik potansiyeliyle tekrar zirveye tırmanacak."

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