AB ülkelerine kimler seyahat edebilecek?

Avrupa Komisyonu, yarın 27 üye ülkeye önümüzdeki günlerde kimlerin seyahat edebileceğini görüşeceğini açıkladı.

Bir Avrupa Birliği yöneticisi yaptığı açıklamada, yabancı vatandaşların Covid-19'a karşı tamamen aşılanmasını ve epidemiyolojik durumu iyi olan ülkelerden gelenlerin ek kısıtlamalar olmaksızın blok ülkelerine seyahat etmelerine izin verilmesini tavsiye etti.

27 ülkeden oluşan blok üyeleri, kendileri dışında halihazırda sadece yedi ülkenin vatandaşlarının ülkelerine girmesine izin verirken AB Komisyonu'nun yarın ülke sayısını genişletmesi bekleniyor.

SADECE AB TARAFINDAN ONAYLANMIŞ AŞILAR MI?

Yönetici tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu, sadece epidemiyolojik durumu iyi olan ülkelerden gelen tüm kişiler için değil, aynı zamanda AB tarafından yetkilendirilmiş bir aşının tavsiye edilen son dozunu almış olan herkes için de AB'ye girişe zorunlu olmayan nedenlerle izin vermeyi önermektedir" ifadelerine yer verildi.

'DSÖ TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMİŞ AŞILAR DA YER ALABİLİR'

Açıklamada, "Seyahat serbestisi, DSÖ acil durum kullanım listeleme sürecini tamamlayan aşıları kapsayacak şekilde genişletilebilir" denirken "Komisyon ülkelerin listesini belirlemek için kullanılan yeni Covid-19 vakalarının sayısıyla ilgili eşiği yükseltmeyi önermektedir" ifadeleri yer aldı.