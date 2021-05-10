'AB ülkeleri salgın döneminde en az 40 bin göçmeni yasa dışı yöntemlerle geri itti'

İngiliz The Guardian gazetesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin göçmenlere yaklaşımını mercek altına alan bir analiz haber yayımladı.

Habere göre, salgın döneminde en az 40 göçmenin sınırlardan geçişini engellemek için yasa dışı yöntemler kullanıldı.

Gözaltılar sırasında tacizden işkenceye birçok insanlık dışı yönteme başvuruldu.

Göçmenler, dövülüp çıplak halde arandı, deniz ortasında bırakıldı; paralarına ve eşyalarına el konuldu.

2 binden fazla göçmen, yasa dışı yöntemlerle bağlantılı olarak hayatını kaybetti.

"Göçmenlerin başına haç çizildi"

AB'nin karadan en uzun dış sınırına sahip Hırvatistan, 2020 yılında 18 bin kişiyi sistematik şekilde geri itti.

Bazı göçmenler başlarına kırmızı sprey boya ile haç çizildiğini söylerken, bazıları da Hırvat polisi tarafından kırbaçlandığını, tacize uğradığını belirtti.