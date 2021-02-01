AB, Rusya ve Çin'in aşılarını alabilir: Kriterleri karşılama şartı var

De Keersmaecker, kriterlerin tıbbi gereksinimlerin yanı sıra bütçe, AB'deki üretim kapasitesi gibi konular olduğunu belirterek, "Bu kriterleri karşılayacaklarını düşünen şirketler AB Komisyonu ile irtibata geçebilirler ve böylece neler yapabileceğimize bakarız." dedi.

Rus aşısı Sputnik V aşısını geliştiren şirket ve laboratuvar ile AB'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) arasında temaslar bulunduğunu aktaran De Keersmaecker, bu aşının AB'de kullanım onayı için henüz EMA'ya başvuru yapılmadığını bildirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu eleştirilerin odağında

AB yönetimi, 1 Haziran'a kadar 450 milyonluk AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyordu.

Ancak aşı tedarikinde aksamalar bu hedefin tutturulmasını şu an için çok zor kılıyor.

Bu nedenle, aşı alımını üye ülkeler adına yürüten AB Komisyonu, ABD ve İngiltere gibi aşılamaların daha hızlı devam ettiği ülkeler örnek gösterilerek sert biçimde eleştiriliyor.