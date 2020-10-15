AB Liderler Zirvesinde koronavirüs şoku

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyer yaptığı açıklamada, ofisinde çalışan kişilerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Avrupa Konseyi'nden kendi kendini izole etmek için ayrıldığını açıkladı.

Leyer, "Ofisimin bir üyesinin bu sabah COVID-19 pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildim. Benim test sonucum.. Ancak önlem olarak, Avrupa Konseyi'nden kendi kendimi tecrit etmek için hemen ayrılıyorum" şeklinde tweet attı.