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AB Liderler Zirvesinde koronavirüs şoku

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle AB Liderler Zirvesinden ayrıldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyer yaptığı açıklamada, ofisinde çalışan kişilerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Avrupa Konseyi'nden kendi kendini izole etmek için ayrıldığını açıkladı.

Leyer, "Ofisimin bir üyesinin bu sabah COVID-19 pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildim. Benim test sonucum.. Ancak önlem olarak, Avrupa Konseyi'nden kendi kendimi tecrit etmek için hemen ayrılıyorum" şeklinde tweet attı.

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