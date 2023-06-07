AB Konseyi Başkanı'ndan Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış ilişkiler temasları devam ediyor. Yeniden seçilmesinin ardından birçok liderle görüşen Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye´nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, göçün idaresi ve terörle mücadele alanlarında iş birliğinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temin edeceğini belirtti.