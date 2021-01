AB ile AstraZeneca anlaşamadı

AB Komisyonu’nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, sosyal medya hesabında, AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot ile bu hafta AB’de kullanım onayı alması beklenen aşının tedarik meselesini görüştüklerini duyurdu. Bu geceki görüşmenin ‘yapıcı bir havada’ geçtiğini belirten Kyriakides, şirketin sözleşmeye uyması gerektiğini bir kez daha yineledi. Kyriakides, “Teslimat planında devam eden belirsizlikten üzüntü duyuyoruz ve AstraZeneca’dan yılın ilk çeyreği için rezerve ettiğimiz aşıların hızlı teslimatı için net bir plan talep ediyoruz. AB vatandaşlarına aşıların hızla teslimi için şirketle çözüm bulmak üzere çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Constructive tone in our exchange with @AstraZeneca CEO Pascal Soriot, in our Vaccine Steering Board, on deliveries of their vaccine following approval. The EU remains united & firm ➡️ Contractual obligations must be met, vaccines must be delivered to EU citizens.