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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında konuk ettiği Polonya'yı 52-41 yendi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Polonya'yı 52-41 yendi.

Karşılaşmaya üstün başlayan ay yıldızlı ekip, ilk periyodu 12-8 önde tamamladı. İkinci periyotta pas hatalarına rağmen üstünlüğünü korumayı başaran milliler, devreyi de 24-19 üstün bitirdi.

Oyun hakimiyetini üçüncü çeyrekte sürdürerek son periyot öncesi skoru 40-25'e getiren A Milli Kadın Basketbol Takımı, salondan 52-41 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında da Slovenya'yı 78-62 mağlup etmişti.

Salonun büyük bölümünü dolduran basketbolseverler, maç boyunca millilere coşkuyla destek verdi.

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