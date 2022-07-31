AjansHaber.com.tr Spor Milliler, FIVB Challenger Kupası'nda ikinci oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda ikinci oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. Şampiyon Küba, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Türkiye, ilk sette servislerde etkili olan Küba karşısında hücumda istediği performansı gösteremedi. Küba, bloktaki başarısıyla ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette milli takım, hücumda Adis Lagumdzija ile etkili oldu. Ortadan hücumlarla sayılar üreten ay-yıldızlılar, setin sonunda rakibinin skora yaklaşmasına izin verse de seti 25-23 alarak maça dengeyi getirdi: 1-1

Üçüncü sette Herrera ve Concepcion'un sayılarıyla rahat bir set oynayan Küba, seti 25-20 alarak 2-1'lik üstünlük kurdu.

Dördüncü sette Küba, Lopez ile hücumda etkili oldu. Pasör çaprazından rahat sayılar bulan Küba, seti 25-20 maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Küba, bu şampiyonlukla 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ali Koç Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu
UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması
Medipol Başakşehir Konferans liginde tur atladı
Fenerbahçe’den ‘Putin tezahüratı’ için açıklama
Avrupa futbolunda "süper" cumartesi
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan