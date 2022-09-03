A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
Ay-yıldızlı takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 mağlup etti.
A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aynı isimli salonda oynanan A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup eden ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
A Milli Takım, ilk yarısına kötü oynadığı maçta rakibini 101-87 yenerek grupta 2'de 2 yaptı.
Milli takım, Bulgaristan ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya ve Belçika'nın da yer aldığı grupta elde ettiği bu galibiyetle son 16 turuna çıkma adına önemli bir adım attı.
- Yarın Gürcistan ile karşılaşacak
A Milli Basketbol Takım, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak
Tiflis Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanacak.
- Furkan Korkmaz forma giymedi
A Milli Takım'da bel spazmı geçiren milli oyuncu Furkan Korkmaz, maçta forma giymedi.
Karşılaşma öncesinde salonda takımdan ayrı ısınma hareketleri yapan Furkan Korkmaz'ın tedbir amacıyla maçta görevlendirilmediği bildirildi.
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