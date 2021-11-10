95 yıllık orijinal "Nutuk" Antalya'da sergileniyor

Antalya'nın en zengin kitap envanterine sahip Cemil Meriç Kütüphanesi, dünyanın en kıymetli eserini sergileyecek. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında büyük önderin Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal baskı Nutuk kitabı ve 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritası saat 09.05'de Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sergiye açılacak.