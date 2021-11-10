95 yıllık orijinal "Nutuk" Antalya'da sergileniyor
Antalya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal "Nutuk" ile Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesi'nin savaş haritaları sergilenmeye başlandı.
Antalya'nın en zengin kitap envanterine sahip Cemil Meriç Kütüphanesi, dünyanın en kıymetli eserini sergileyecek. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında büyük önderin Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal baskı Nutuk kitabı ve 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritası saat 09.05'de Cemil Meriç Kütüphanesi'nde sergiye açılacak.
Kepez Belediyesi tarafından sergilenecek orijinal Nutuk'un ilk sayfasında 'Gazi Mustafa Kemal' yazılı İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan kûfi tarzda estetik bir matbu hat bulunuyor.
ORİJİNAL NÜSHALAR
Kepez Belediyesi, 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritalarını da ziyaretçilerle buluşturacak.
Sakarya Muharebesi 30-31 Ağustos 1337 (1921)'de Tarafeyn (tarafların) Vaziyetleri, Sakarya Muharebesi 11 Aralık 1337 (1921) vaziyeti, Sakarya Muharebesi 24 ağustos 1337 (1921) tarihinde tarafeyn (tarafların) vaziyetleri başlıklarıyla yer alan savaş haritalarında Türk ordusu ve Yunan kuvvetlerinin durumları gösteriliyor.