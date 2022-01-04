AjansHaber.com.tr Gündem 94 yaşında katil oldu, torununu vurdu!

94 yaşında katil oldu, torununu vurdu!

İzmir'in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki kişi, torununu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre Hasköy Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin N, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak evinde tartıştığı torunu Halit N'yi (40) pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu ihbarında bulundu.

Eve gelen sağlık ekipleri, Halit N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, 94 yaşında katil olan dede Hüseyin N'yi gözaltına aldı.

Öte yandan öldürülen kişi hakkında anne ve babasının kendilerini darbettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu
Enflasyon rakamları açıklandı
Sigara ve alkolde ÖTV zammı
Borsa haftaya yükselişle başladı
2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu
FETÖ mahrem imamının işkence iddiası çürütüldü
Bebek kefenlendi, ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı