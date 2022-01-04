94 yaşında katil oldu, torununu vurdu!

Alınan bilgiye göre Hasköy Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin N, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak evinde tartıştığı torunu Halit N'yi (40) pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu ihbarında bulundu.

Eve gelen sağlık ekipleri, Halit N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, 94 yaşında katil olan dede Hüseyin N'yi gözaltına aldı.

Öte yandan öldürülen kişi hakkında anne ve babasının kendilerini darbettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.