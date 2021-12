900 çalışanı Zoom üzerinden işten çıkaran patron şoku yaşadı

Online mortgage kredisi veren 'better.com' adlı sitenin CEO'su Garg'ın 900 işçiyi Zoom üzerinden aynı anda çıkarmasının ardından özür diledi ancak işe yaramadı. Şirketin üç üst düzey yetkilisi tepki göstermek için istifa etti, devamı da gelecek.

New York merkezli online mortgage kredisi veren 'better.com' adlı sitenin CEO'su Vishal Garg, 900 işçiyi Zoom üzerinden aynı anda işten çıkardı.

Garg, ekibinin yüzde 15'ine denk gelen toplu işten çıkarmanın arkasındaki sebepleri de performans, üretkenlik ve piyasadaki değişim olduğunu öne sürmüştü.

