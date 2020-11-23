9 yaşındaki çocuğu dağa kaçırdılar

Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır'daki eyleme katılan Adıyaman ailesinin eyleme katılmasının ardından örgüte yakın bir internet sitesi, 9 yaşında kaçırılan Hamza Adıyaman'ın Hakkari Zap suyunda kaybolduğu iddiasında bulunmuştu. Adıyaman ailesi, HDP il binası önündeki eylemde, çocuklarının yazıp gönderdiği mektubu gösterip iddiaları yalanlayarak sert tepkide bulundu.

EYLEME İKİ AİLE DAHA KATILDI

Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 446'ıncı gününde de devam ediyor. İki gün önce Hakkari'den gelen, 2016'da henüz 9 yaşındayken teröristler tarafından dağa kaçırılan Hamza Adıyaman'ın ailesi HDP önündeki evlat nöbeti eylemine katıldı. Adıyaman ailesinin eyleme katılmasının ardından örgüte yakın bir internet sitesi, 9 yaşında kaçırılan Hamza Adıyaman'ın Zap suyunda kaybolduğu iddiasında bulunmuştu. Adıyaman ailesi, çocuklarının yazıp gönderdiği mektubu gösterip iddiaları yalanlayarak sert tepki gösterdi.

Hamza Adıyaman'ın ablası Aysun Adıyaman, üç gün önce annesiyle beraber evlat nöbetine katıldıklarını söyledi. Kardeşinin şu an 13 yaşında ve PKK tarafından alıkonulmakta olduğunu belirten abla Adıyaman, "Biz evlat nöbetine katıldıktan sonra PKK'nın sözcüsü bazı basın kuruluşlarında kardeşim Hamza Adıyaman'nın PKK'nın kaçırmadığını, o tarihte nehire düşen topunu almak isterken suya kapılıp öldüğü haberi yapıldı. PKK sözcüsü bazı basın organlarının kardeşimin PKK tarafından kaçırılmadığını, nehre düşüp öldüğünü iddia etti. Ama ben bu iddianın doğru olmadığını, kardeşimin PKK tarafından kaçırıldığını ispatlayacak 5 ayrı delil ortaya koymak için bu açıklamayı yapıyorum. Bir, benim babam kardeşimi aramak için 20'den fazla Süleymaniye, Hakurk, Kandil olmak üzere birçok PKK kampına gidip evladını aradı. Hakurkta kendi çocuğunu gördü. Evet, babam kendi kardeşimi Hakurk kampında 7-8 çocuk bir arada, bir kamyonetin bagajında gördü. Bu araç burada duracakken, babam oğlum Hamza diye seslenince PKK'lılar aracı durdurmayıp oradan gönderdi. Babam bunu bize anlattı. İki, bizim gibi evladı PKK tarafından kaçırılmış başka bir baba evladını yine bu kamplarda aramaktayken Hakurk'ta yine çocukların olduğu bir grup görmüş. O çocuklarla konuşma imkanı bulmuş. İçlerinden bir tanesi kendisini Mehmet Adıyaman'ın torunu olarak tanıtmış. Mehmet Adıyaman, benim dedemdir. Mehmet Adıyaman memleketimizde tanınan bir aşiret ağası olduğu için bu kişi gelip bize ulaşıp Hamza'yı gördüğünü söylemişti" dedi.

Hamza'nın bu görüşmede bu kişiye PKK tarafından kaçırıldığını, ve 'ben kaçırıldığım gün, kaçırıldığım yerde arabada ağzım bantlı, ellerim bağlıyken annemi orada gördüm' dediğini söyleyen abla Adıyaman, "Anneme oğlun suya düştü dediklerinde ben oradaydım. Ancak beni alıp götürdüler, ben seslenemedim, bağıramadım' demiş. Üç, biz kardeşimin nehre düşmediğini, kaçırıldığını öğrendikten sonra tehdit almaya başladık. Ne gariptir ki hiçbir tehdit almazken kardeşimizin kaçırıldığını öğrendikten ve bu işin peşinde düştükten sonra tehdit almaya başladık. Eğer kardeşimiz kaçırılmadıysa biz bu arayışta neden tehdit ediliyoruz. Dört, bunu belirtmeliyim ki, dün kardeşim öldüyse bir cesedinin ve mezarının olması gerekiyor. Ceset yoksa ölüm yoktur. Ölüm varsa ceset vardır. Beş, elimdeki bu mektup 2017 yılında evimizin balkonuna bırakıldı. Kardeşimin yazdığı bu mektup eğer doğruysa benim kardeşim yaşıyor. Eğer doğru değilse de bu mektubu kardeşim yazmadıysa kurgu ise neden böyle bir mektup gönderilmiş. Normal bir ölüm vakasından böyle şeyler olmaz" dedi.

EYLEME 2 AİLE DAHA KATILDI

2013 yılında 20 yaşında Bingöl Üniversitesinde okurken terör örgütü mensupları tarafından kandırılarak dağa götürülen Nurullah İğne'nin annesi Hüpriye İğne ve babası Mehmet İğne Bingöl'ün Karlova ilçesinden gelerek evlat nöbetine katıldı. Diğer bir aile Diyarbakır'ın Sur ilçesi Sumak köyünden gelerek evlat nöbetine katıldı. Sur ilçesinden gelen anne Sultan Öz, 2016 yılında henüz 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Hasan Öz için eyleme dahil oldu.

BAKAN DUYURDU

İki ailenin daha eyleme katılımını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu. Soylu: "Diyarbakır anneleri her gün büyüyor

İki aile daha katıldı... İnançlılar, Cesurlar, 176 oldular... Mücadelelerine saygı ve şükranla" ifadelerine yer verdi.