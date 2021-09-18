9 ülkenin katıldığı REPMUS-21 tatbikatında HOSA cihazı ile harekat icra edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya ve Portekiz olmak üzere toplam dokuz ülkenin katıldığı REPMUS-21 Tatbikatı'nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) Timi tarafından HOSA cihazı ile tahsisli sahada harekat icra edildi." ifadesini kullandı.