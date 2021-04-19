9 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB'den yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonlar neticesinde 9 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
"İNLERİNİ BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM EDİYORUZ"
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!" denildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2021
#MSB #TSK pic.twitter.com/9vaGcIkE6i
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