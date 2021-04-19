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9 PKK'lı terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonlar neticesinde 9 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

"İNLERİNİ BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM EDİYORUZ"

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!" denildi.

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