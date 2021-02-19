AjansHaber.com.tr Gündem 9 ay takip edilen ‘Daltonlar’ çetesi çökertildi

9 ay takip edilen ‘Daltonlar’ çetesi çökertildi: 44 tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu yakalanan "Daltonlar" çetesi şüphelisi 45 kişiden 44'ü tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 aylık teknik takibin ardından İstanbul merkezli Muş, Kırklareli, Tekirdağ ve Kastamonu illerinde 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

"Daltonlar" olarak bilinen uyuşturucu çetesindeki 59 şüpheliden 45 kişi yakalanarak emniyete getirildi. Buradaki işlemlerin ardından da adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 44’ü tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye Somali'de fırlatma tesisi kuruyor
Şehitleri ben gördüm, kimse devlete iftira atmasın
TEM'de zincirleme kaza
Teröristbaşı Karayılan'dan Gara itirafı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış
Binlerce işçi grevde, çöp dağları yükseliyor