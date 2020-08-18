81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler için 81 ilde çok büyük denetleme gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; Sağlık için, hepimiz için mottosuyla gerçekleştirilecek denetimlerde; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları, lunapark, tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları ve bilumum yaşam alanları kontrol edilecek.