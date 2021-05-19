81 ilde İstiklal Marşı okundu
Türkiye'nin dört bir yanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Saat 19.19 itibarıyla 81 ilden İstiklal Marşı sesi yükseldi.
Türkiye genelinde vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tüm yurttaki İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katılarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.
Türkiye hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyor.#19MayısGenclikveSporBayramı https://t.co/0Oyla5bwsh— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 19, 2021
Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti.
Yorumlar