80 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, mart ayında terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 1’i büyük, 36’sı orta çaplı toplam 10 bin 802 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1’inin kırmızı, 1’inin yeşil, 1’inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi

İçişleri Bakanlığı, mart ayında terör örgütleriyle irtibatlı olan ve yardım/yataklık yapan bin 798 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden 277'sinin tutuklandığını açıkladı.