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8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

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