8 ilde eğitime 1 gün ara verildi!

Türkiye genelinde mart ayı sonunda etkili olan soğuk hava, bazı bölgelerde kar yağışına neden oldu. Kar yağışının yoğun olarak yaşandığı bazı illerde eğitme 1 gün ara verildi.

Gümüşhane ve Bayburt

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gümüşhane ve Bayburt'ta, kar ve olası buzlanma olaylarına karşı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilerek, her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edildiği bildirildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada ise kent genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bugün eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamalarda ayrıca, iki kentteki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

Ordu

Ordu'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çaybaşı, Akkuş, İkizce, Gürgentepe, Mesudiye, Gölköy ile Korgan ilçelerinde okullar 30 Mart Perşembe günü tatil edildi.

Yozgat

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden kar yağışının zaman zaman fırtına şeklinde esmesi nedeniyle, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır."

Erzincan

Erzincan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle eğitime ara verildiği aktarıldı.

Kent genelinde yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk havanın şiddetini artırdığı ve yollarda buzlanmaların oluşabileceğine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önüne alındığı ve 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır."

Nevşehir

Nevşehir'de, kar yağışı nedeniyle eğitime perşembe günü ara verildiği duyuruldu.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

Kamuda görevli engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilk ve orta okulları, liseler, mesleki eğitim merkezleri ile rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 30 Mart 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler de sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personel ilgili birim amirlerince değerlendirilmek üzere idari izinli sayılabilecektir."

Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığı belirtildi.

Bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 30 Mart perşembe günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri ile kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacakları bildirildi.

Samsun

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.