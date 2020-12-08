8 bin polis adayı alımı için başvurular başladı

Polis Akademisi Başkanlığı, 8 bin polis adayı alımı için başvuruların başladığını bildirdi.

Akademinin internet sitesinden, 27. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın olmak üzere 8 bin polis adayına ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruya göre, ön başvurular, sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 8-21 Aralık'ta Akademinin "https://pa.edu.tr" internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.

Şahsen başvuru-evrak teslimi ile aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra Akademinin internet sitesinden ilan edilecek.

Sağlık kontrolünden geçirilecek adaylardan, hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, daha sonra fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına katılacak.

Adaylarda aranan şartlar ve sınava ilişkin diğer detaylara Akademinin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.