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8 ayda 130 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 130'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 130'a yükseldi.

PKK

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