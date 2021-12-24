Terör örgütleri ile iltisaklı 770 kişi ve bir vakfın mal varlığı donduruldu

FETÖ-PDY, PKK-KCK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleri ile ilişkili 770 kişi ve bir vakfın mal varlıklarının dondurulmasını içeren karar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar metni;