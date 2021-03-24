750 bin doz BioNTech aşısı Türkiye'de
Sağlık Bakanı Koca, "Dün yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNTech aşısı geçen hafta 5 bin 800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, şunları söyledi:
"Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. (Türkiye'ye gelen BioNTech aşısı) Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak."
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