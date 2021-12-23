71 kişinin canına mal olmuştu: Enkazdan 9 gün sonra sağ çıktı

Ntv'de yer alan habere göre; Kasırgalar, Kentucky eyaletine bağlı Mayfield şehir merkezindeki, birçok binanın yanı sıra üç bir katlı bir ofisin de yıkılmasına neden oldu. Binanın sahibi, Sonny Hoot Gibson, felaket esnasında kedisi Madix’i her yerde aradı, ancak o olmadan ayrılmak zorunda kaldı.

Birkaç gün sonra pes eden Gibson, Madix’in hayatından umudunu kesti. Kiralama işi yapan Gibson geçen pazar günü, kurtabileceği eşyaları belirlemek ve zararı hesaplamak için enkaz alanına gitti. Ardından, derinden gelen bir mivaylama sesi duydu. Çevredeki iş makinelerinin sesi bastırdığını söyleyen Gibson, etrafına baktı ama Madix’i hemen bulamadı. Bu yüzden, yardıma gelmeleri için bazı çalışanlarını aradı. Kısa bir süre sonra, kediyi molozun altındaki bir delikte buldular.

"9 CANININ 8'İNİ KAYBETTİ"

Gibson, "Sadece hortumdan değil, beraberinde gelen yıkımdan da herhangi bir canlının nasıl hayatta kalabildiğine hala inanamıyorum. Bir miyavlama sesi duyduğumu sandım ve aklımın bana oyun oynadığını düşündüm. Bu yüzden adını haykırdım ve tekrar miyavladı. Onu kollarıma koymak inanılmaz bir duyguydu. Madix dokuz canının sekizini muhtemelen bu dokuz gün içinde tüketti” diye konuştu.

HAYATINA EV KEDİSİ OLARAK DEVAM EDECEK

Bununla birlikte, Madix çok aç ve susuz kalmasının dışında, zarar görmemişti. Gibson, Madix'i eve götürdüğünü ve günlerinin geri kalanını artık bir ev kedisi olarak yaşayacağını söyledi.

Gibson, Madix'in hayatta kalma mücadelesinin uzun süredir devam eden bir kasırganın toplumun büyük bir bölümünü yok ettiği Mayfield kasabası çevresinde popüler hale geldiğini söyledi:

“Bence, insanların Madix’in hikayeyi duymaları bir nimet. Böylece bundan ders çıkarabilirler ve harika şeylerin korkunç durumlardan çıkabileceğini fark edebilirler. Eğer Madix tek bir kişiye bile moral verebilirse, o zaman Madix bu gezegende amacına hizmet etmiştir” dedi.

EN AZ 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Kentucky eyaletinde 10 Aralık'ta meydana gelen hortum fekaleti Kentucky, Illinois Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerini vurdu. En az 71 kişi hayatını kaybederken yüzlerce bina harap oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de dünya basını iki bebeğin enkazdan mucize bir şekilde kurtuluşuna tanık olmuştu. Hortumdan 35 dakika sonra kurtarılan 3 ve 15 aylık bebeklerin yara almadığı belirtilmişti.