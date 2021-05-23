700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında

700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam görüşmelerinde.

Türk-İş ve Hak-İş, 2021-2022 döneminde yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini belirledi.

Konfederasyonların mali ve sosyal hakları içeren taleplerini kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasıyla pazarlık süreci başlayacak.

700 bin kamu işçisini kapsıyor

Bir önceki sözleşme döneminde görüşmeler, 200 bin civarında kamu işçisini kapsıyordu. Taşeron sisteminden kadroya geçenlerin dahil olmasıyla bu yıl 700 binden fazla işçi için görüşmeler yürütülecek.

Görüşmelerin temmuzda sonuçlanması bekleniyor

Talepler arasında sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması da bulunuyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

Memur ve emekliler için zam görüşmeleri ağustosta

Ağustos ayında ise memurlarla toplu görüşme masası kurulacak. 3 milyondan fazla memur ve 2 milyona yakın memur emeklisi için, memur konfederasyonlarıyla görüşmeler başlayacak.

Hükümet ile Türk-İş arasında 2019'da imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi ile ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise 2019'un ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci altı ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.