7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere karşılık verildiği ve 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin 3'ünün ise Kandil kadrosundan olduğunun belirlendiği kaydedildi.