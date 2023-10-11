7 ili kana bulayacaklardı! Yakayı ele verdiler!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında 7 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ) YÖNELİK “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA 7 İLDE EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN ŞÜPHELİ 22 BTÖ ÜYESİ YAKALANDI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YURT İÇİNDE VE SINIR ÖTESİNDE PEŞLERİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda “Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından şüpheli BTÖ mensubu yakalandı Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum Allah ayağınıza taş değdirmesin. SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"