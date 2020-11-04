7 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün sözde imamlarının da aralarında bulunduğu 19 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün Alevi Yapılanması'ndan sorumlu sözde imamı Öğretmen Haydar U. ve Ankara Balgat Sözde Eyalet İmamı Avukat İsmail B. de İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Organize Polisleri, FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi. FETÖ'nün sözde imamlarının da aralarında bulunduğu 19 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün Alevi Yapılanması'ndan sorumlu sözde imamı Öğretmen Haydar U. ve Ankara Balgat Sözde Eyalet İmamı Avukat İsmail B. de İstanbul'da yakalandı.

FETÖ'YE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve geçmişte düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olarak haklarında beyanda bulunulan şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. İstanbul merkezli 7 ayrı ilde düzenlenen operasyonda; aralarında mesleklerinden ihraç edilmiş kamu personelleri, örgüt içi evliliklerinden sorumlu sözde İzdivaç Sorumlusu, sözde İstanbul Alevi Yapılanması Sorumlusu olan eski öğretmen Haydar U., sözde Bursa Büyük Bölge Talebe İmamı olan eski öğretmen Alkan Ç.'nin de aralarında olduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ARASINDA...

Gözaltına alınan şüpheliler arasında sözde Ankara Balgat Eyalet İmamı Avukat İsmail B., sözde Emniyet Mahrem İmamı Ali Ö., FETÖ'nün sözde Abla Yapılanması Sorumlusu Şenay U., sözde TSK Mahrem İmamı Cengiz Ç.'nin de olduğu belirtildi. Cengiz Ç.'nin askeri okullarda geçmiş dönemlerde faal olduğu, Ali Ö.'nün ise sözde sınıf abiliği yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şenay U. da Şanlıurfa'da yakalandı.