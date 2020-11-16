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7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de aralarında doktor ve eski hakimlerin de bulunduğu 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

FETÖ şüphelileri yine Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi Paşaköy yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde FETÖ şüphelileri meslekten ihraç edilmiş hakimler A.A.K, V.Ş.G, doktor H.A. ve S.A ile öğretmenler M.K, M.G. ve A.T'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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