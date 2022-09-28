6’lı masanın adayı kim olacak?

Geçtiğimiz günlerde partililerine “şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?” sözleriyle, bence kesinlikle adaylığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, beni şok etti.

Hangi lider böyle bir şeyi sorar partililerine “benimle misiniz?” diye ki?

Bu sorunun altında yatan sebep nedir? Asıl buna bakmak lazım bence...

Daha önce de yazdığım gibi, CHP’de farklı fikirlere sahip gruplar var. Bu ayrışım kimilerine göre partinin zenginliği olarak görülse de, son dönemde ciddi fikir ayrılıklarıyla gündeme geliyor.

Kılıçdaroğlu, kimin adayı?



Tam bu noktada Kılıçdaroğlu’nun kimin adayı olduğunun incelenmesi lazım. Son açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı saha dışına iten Kılıçdaroğlu, “CHP’nin mi yoksa, 6’lı masanın mı adayı?” bunu belirlemek lazım.

CHP’yi iyi bilen arkadaşların bir tespiti “Tuncelilerin adayı” şakasını yaparken, ben sadece “Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin adayı” der ve bir parantez açarım.

Anketlerde bile ilk sıralamaya giremeyen Kılıçdaroğlu, bir “oldu bitti hamlesiyle” 6’lı masanın adayı olamaz.

Neden mi?

Çünkü masanın görünen 5 ayağı sağ kökenli partiler.

En önemlisi de ikna edilmesi gereken Akşener’in bu adaylığa sıcak bakıp bakmadığı olacak.

Her ihtimali hesapladı

Ankara koridorlarında gezen kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde masaya adaylığını önerecek. Ama masaya sadece kendi ismiyle gitmeyecek. Uzun süredir danışmanlarıyla derin tartışmalar sonucu oluşturduğu strateji ile çoklu alternatiflerle o masaya adını sunacak.

Masadan olumsuz yanıt alırsa, CHP’den farklı isimleri de alternatif olarak soracak.

Bu isimler kim mi? Parti içinde sağ muhalefetin sıcak bakacağı isimler tabi ki.

Hemen aklınıza gelebilecek, kamuoyunun yakından bildiği en az 3-4 isim var.

Peki İmamoğlu ve Yavaş gündeme gelir mi?

Bence artık o konu kapandı.

“Her ikisi için de adaylık söz konusu olmaz” diye düşünüyorum.

Varsayalım ki Yavaş, gitti İYİ Partinin kapısını çaldı ve aday olmak istediğini söyledi. Akşener bu riske girer mi? Bence girmez, bu zaten kendi ayağına sıkmak olur.

Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa, ne olacak?

Hemen bir emanetçi isim belirlenecek. Bu isim, partiyi olağanüstü kurultaya götürecek kişi olacak. Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun aklındaki emanetçinin Faik Öztrak olduğu söyleniyor.

Ancak en son gündeme gelen “HDP’ye bakanlık verilmesi” meselesinden sonra biraz aralarının gerildiğini de duyuyorum.

HDP kilit pozisyonda

Kılıçdaroğlu aday olursa ne olur?

CHP seçmeni kadirşinastır, sevse de sevmese de Kılıçdaroğlu’nu destekler. Ama masanın diğer partilerinin tabanı Kılıçdaroğlu’na oy verir mi?

İşte bunu bilmek mümkün değil!

Hepsinin aday gösterme hakkı var!

Tam da bu noktada Akşener'in önemli ve kesin bir tespiti var. Masanın adayı "kazanabilecek isim olacak" yani bence bu isim Kılıçdaroğlu olma ihtimali burada zora giriyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, anketlerde kendi belediye başkanlarının bile önünde gelemezken "Ben kazanırım" demesi hayalden öteye gitmiyor.

Masayı kuran Kılıçdaroğlu, şunu da net şekilde biliyor. Kendi adaylığında ısrar etme şansı yok. Çünkü o masada oturan her liderin eşit oyu var. Masanın adayı en az 4 parti liderinin onayladığı kişi olacak. Ama her lider de bazı isimleri gerekçeleriyle önerecek.

Bu hesaplar masada tek tek incelenecek. Ona göre karar verilecek.

Ancak şunu da mutlaka hatırlatmak gerekiyor.

Hali hazırda tüm anketlerde ortaya çıkan durum, HDP’nin oyunu alamayan bir muhalefetin seçimi kazanma şansı yok gibi gözüküyor.

Akşener, ne demek istedi

Bu durum masada 6 partiyi de tabandan sarsıyor. Son röportajında Akşener HDP rahatsızlığını "Biz kalkarız, HDP oturabilir" demesi de bunun net açıklaması oluyor. Derin pazarlıklar yürütülen HDP kozunun masaya sürülmesi halinde alacağı tavrı netleştiren Akşener, kısaca "Restinizi görürüm. Kırmızı çizgimizi sınamayın" demek istedi.

Bir başka önemli konu ise seçime kısa zaman kala olabilecek şeylerin etkileri.

Yani burası Ankara. Ankara’da bir gecede bile pek çok hesap değişebilir.

Bakarsınız, bir gün önce yanınızda “seninle ölüme gideriz” diyenler, ertesi gün karşı safa geçmiş.

Biz bunları çok gördük.

O yüzden şunu söylemek istiyorum, bugün parlamenter sistem, başbakanlık, bakanlık hesabı yapanların sandıklar açıldıktan sonra ellerinde ne kaldığına da bakmak lazım derim…