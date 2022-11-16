6’lı masada ne oldu?

Millet İttifakı’nın son toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Aylar sonra gerçekleşen 6’lı masanın toplantısı Deva Partisi’nde, Ali Babacan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

BTP konusu

Masanın ilk konusu Bağımsız Türkiye Partisi oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masaya dahil etmek için getirdiği Hüseyin Baş’ın partisinin durumu ve talepleri değerlendirildi.

Öncelikle Baş’ın talepleri Akşener tarafından iletildi. BTP, masadan cemaatinin desteği karşılığında 5 milletvekili kontenjanı istedi. Özellikle Karadeniz’de etkili olduğu bilinen BTP’nin masaya dahil olma talebi gerekçeleriyle beraber oylandı.

4-2 kaybetti

Masada yapılan oylamada öncelikle Akşener, “İttifaka katkısı olacağını” belirterek olumlu görüşünü bildirdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise partisi açısından bir sakıncası olmadığını belirterek olumlu görüş bildirse de, Deva, Gelecek, DP ve Saadet Partisi bu talebi uygun bulmadı. Babacan ve Karamollaoğlu özellikle bunca çalışmanın yapılmasından sonra yeni partinin dahil olmasının yaratacağı sıkıntıları dile getirdi. Davutoğlu ve Uysal’da aynı yönde fikir beyan edince BTP, oylamayı kaybetti.

HDP’nin adayı

Bu arada 6’lı masada bu gelişmeler yaşanırken, HDP cephesinde de hareketli günler yaşanıyor. Millet İttifakı ile görüşmelerden elle tutulur bir şey alamayan HDP’nin Sol İttifak ile seçime gitmesi kesinleşti. Emek ve Özgürlük İttifakı adıyla bir araya gelen Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) seçimin ilk turunda çıkaracakları adayı belirlemeye çalışıyorlar.

Daha önce yazdığım Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden aday gösterilmesi konusu, yargısal araştırma sonucunda mümkün olmadığı anlaşılmış. Bundan dolayı HDP yönetiminin masasına 3 isim gelmiş. Daha sonra 2’ye düşen sol blogun Cumhurbaşkanlığı adayları Gencay Gürsoy, Rıza Türmen olarak belirlendi. Son olarak partilerin yetkili organlarında tercih belirlenecek ve bu iki isimden biri aday olarak kamuoyuna açıklanacak.