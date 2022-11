6’lı masada çatlak

Seçime yaklaştıkça, Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı merak ediliyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi adaylığı için ısrarcı olması, masadaki ortak aday projesinin de çıkmaza soktu. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sadece Demokrat Parti ve Gelecek Partisi sıcak bakıyor.

Bunun nedeni de Demokrat Parti’nin 2’si bayan 4’ü erkek olmak üzere 6 milletvekilini garantiye almış olması. İlk aşamada Gültekin Uysal’ın TBMM’de grup kurmayı garanti altına almak için istediği 20 milletvekilliği masada kabul görmedi. Ancak Ankara Kulislerinde Uysal’ın kendisinin Afyonkarahisar’dan olmak üzere 6 milletvekilliğini kabul ettirdiği konuşuluyor.

Bir başka kulis bilgisine göre ise Kılıçdaroğlu’nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na Dışişleri Bakanlığı’nı önerdiği, diğer 3 genel başkana da “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’nı” önerdiği ifade ediliyor.

Masayı kitledi

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin bu çalışmaları yaparken, masanın diğer kilit ismi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de yeni formüllere yöneldi. Akşener’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığını isterken, Kılıçdaroğlu adaylık için ısrar ederse bunu partisinin yetkili kurullarına taşıyacağını söyleyecek.

Yeni formül ikinci tur

Masada bu gelişmelerin üzerine yeni bir formül geliştirileceğini ifade eden yetkililer, artık görüşün seçimin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına her partinin kendi belirleyeceği aday ile çıkması yönünde kaydığı yönünde olduğunu bildirdiler.

Bu formülde Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere kamuoyunda adı geçen her ismin aday olmasının sağlaması isteniyor. Böylelikle her ihtimalin sınanacağı, “Erdoğan karşısında en yüksek oyu alanın ise, ikinci turda tüm paydaşların ortak adayı olmasının” sağlanacağı belirtiliyor.

İmamoğlu ve İnce

Her ne kadar Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yedirmeyeceğini ifade etse de adaylık için isminin konuşulmasına bile tahammül edemiyor. Ancak anketleri zorlayan İmamoğlu’nun mutlaka bir şekilde aday olarak halkın karşısına çıkarılmasını isteyenler var. İmamoğlu’nun kendisi de “çok belli etmese de” aday olmak istiyor. Olabilir mi? Bence Kılıçdaroğlu ve Akşener’in sıcak bakmadığı bir ismin aday olması çok zor ama siyasette 24 saat bile çok uzun bir süredir. Yarın rüzgar tersine dönebilir. Ama masadakilerin isteği anketlerde öne çıkan İmamoğlu, Yavaş ve İnce’nin mutlaka ilk turda görmek istiyorlar.

Ortak liste yok

Masada yeni bir durum ise ittifak protokolünün yeniden ele alınacağı ve ikinci tura göre yeniden düzenlenmesi olacak. İkinci turda ittifakın tüm birleşenleri ilk turda en yüksek oy alan adaya yönünde birleşeceklerini protokol ile kayda alacaklar. Bir başka merak edilen konu ise Milletvekili seçimlerinde ne olacak. Ankara Kulislerinde net konuşulan şey şu ki ittifakın tüm partileri seçime katılacak. Ancak ortak liste olarak değil, kuvvetli oldukları yerlerden aday gösterecekler. Kesin olan şu ki, 2023’de yapılacak seçimler oldukça hareketli geçecek.