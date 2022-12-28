''6'lı masada adaydan önce hükûmet programı ve yol haritası açıklanacak''

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçimde Millet ittifakının Türkiye'yi yönetecek çoğunuğa sahıp olursa kendisnin de baş rol oynamaya hazır olduğunu söyledi .Ali Babacan, ekşisözlük’ün YouTube kanalı Pena’da hakkındaki yorumları ve sorulan soruları yanıtladı. Babacan bir soru üzerine ''Ben başrol oynamadım bugüne kadar. Ama bundan sonra Türkiye’nin yönetilmesiyle ilgili başrollerden birisini oynamaya talibim'' dedi.

Babacan Altılı masanın ortak adayı belirlenmeden önce ortak adayın ve altı partinin bir seçim beyannamesi, hükûmet programının açıklanacagını belirterek ''Geçiş sürecinin yol haritası açıklanacak. Daha sonra sıra aday belirlemeye gelecek. Türkiye en geç 5 senede AB’ye girmek için gereken reformları bitirir. Türkiye’yi her alanda en yüksek standartlara ulaştırmak istiyoruz. Şu anda demokrasi deyince, insan hakları deyince, özgürlükler deyince, hukuk deyince dünyada en yüksek standartları genelde AB’de görüyoruz. Onun için ülkemizi AB standartlarına yükseltmek için çaba gösteriyoruz.” diye konuştu.

‘Başrollerden birisini oynamaya talibim’

Bababacan Şöyle devam etti:

“Ben başrol oynamadım bugüne kadar. Ama bundan sonra Türkiye’nin yönetilmesiyle ilgili başrollerden birisini oynamaya talibim. Hükûmette bulunduğum dönemde güzel şeyler oldu. Yanlış şeyler de oldu ama güzel şeyler daha çoktu.

Ekonomi yönetiminin başında olduğum dönemde kasa ağzına kadar doluydu. Çekmeceler, dolaplar para doluydu. Merkez Bankası’nın rezervleri gırtlağına kadar doluydu. Yedek akçeler vardı. Bankaların bilançoları gayet güzeldi. 2017’de bir referandum yapıldı. Şu andaki başkanlık sistemi halk oyuna sunuldu. 2015’te bakanlıktan ayrıldığımda siyasetten çekilme ve konuşmama kararı almıştım. Şimdi pişmanım. Keşke 2017’de avaz avaz bağırıp ‘Bu yanlış, bu referanduma evet demeyin’ deseydim.”

Asgari ücret

“Asgari ücret Ocak 2022’de asgari ücret 4250 liraydı, Ocak 2023’te 8500 oldu. Yüzde 99’luk bir artış. Oysa aynı dönemde gerçek enflasyon yüzde 200’e yakın. Biz, ‘Asgari ücreti artırırken gerçek enflasyonu alın ve üstüne refah payı ekleyin’ diyorduk. Dolayısıyla bu artış yetersiz. Ancak sadece asgari ücreti artırmakla bir ülkenin ekonomisi düzelmez. Hem üreticiler hem de çalışanlar için güven ve istikrar ortamı gerekir.”

‘200 bin sandığa en az beşer görevli yerleştireceğiz’

“(Seçim güvenliği) 200 bin sandığın başına altılı masa olarak en az beşer görevli yerleştireceğiz. 50 bin bina için 50 bin avukat görevlendireceğiz. Sağlam bir bilgi işlem sistemiyle tek bir oyun dahi zayi olmayacağı bir altyapı kuruyoruz.”