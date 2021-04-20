65 yaş üstüne seyahat serbestisi gündemde

Son dönemde ciddi derecede vaka artışlarının yaşanması nedeniyle Ramazan ayı 2 haftalık kısmi kapanmada ilk 1 hafta sona eriyor...

Kısmi kapanma tedbirlerinin ilk somut etkisi de bu hafta görülmeye başlanacak. Ortaya çıkacak rakamlar ve vaka artış seyrine göre ya mevcut tedbirler devam edecek, ya da daha sıkı tedbirler gelecek.

Sağlık Bakanlığına sahadan gelen verilerde testlerin pozitif çıkma oranı birkaç gündür yavaşladı.

14 Nisan’da testlerin pozitiik oranı yüzde 20’nin üzerindeyken son birkaç günde oran yüzde 18-19 civarında.

65 YAŞ ÜSTÜNE SEYAHAT İZNİ

65 yaş üstüne getirilen seyahat yasağı da Bilim Kurulu'nda tartışılıyor.

Özellikle bu yaş grubundakilerin aşılanması ile hastalanma oranlarının çok düştüğü, kapalı yerde kalmalarının, açık havada bulunmalarından daha fazla risk teşkil ettiği görüşü ön plana çıkıyor.

En az bir ay süreyle kalmaları şartıyla 65 yaş üstünün yazlıklarına veya köylerine gidebilmeleri için seyahat esnekliği gelebilir.