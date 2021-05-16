65 yaş üstü ve 18 yaş altı için yeni kararlar

17 günlük tam kapanma yarın sona eriyor. İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sonrası normalleşmeye ilişkin yeni bir genelge yayımlandı. Genelgede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni kararlar alındı.

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

AŞI YAPTIRMAYANA KISITLAMA

Hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

TOPLU ULAŞIMA MÜSAADE YOK

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.