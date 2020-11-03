65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif Perinçek annesi ile buluştu

İzmir depreminde günler sonra mucizevi bir şekilde enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve annesi hastanede bir araya geldi. Hastane odasından yansıyan görüntüler tüm Türkiye'yi gözyaşların boğdu.

Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Elif, ailesiyle buluştu https://t.co/c4G15MmA8j — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 3, 2020