65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif Perinçek annesi ile buluştu
İzmir'de deprem enkazından sağ olarak kurtarılan Elif Perinçek ve annesinin hastane odasındaki el ele ilk duygulandıran buluşma anları kamerada.
İzmir depreminde günler sonra mucizevi bir şekilde enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve annesi hastanede bir araya geldi. Hastane odasından yansıyan görüntüler tüm Türkiye'yi gözyaşların boğdu.
Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Elif, ailesiyle buluştu https://t.co/c4G15MmA8j— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 3, 2020
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