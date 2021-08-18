640 Afgan, ABD kargo uçağına binerek kaçmıştı: Uçağın rotasına ilişkin Rusya'dan flaş iddia

Taliban'ın pazar günü ülkenin başkentine girmesi ile binlerce sivil kentin dışarıya açılan tek kapısı olan havalimanına akın etmişti.

Havalimanındaki umut dolu bekleyiş 640 Afgan için son bulmuş ve ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 kargo uçağı, ABD personeli almak için indiği Kabil Havalimanı’ndan Afgan sivilleri de alarak havalanmıştı.

Taliban'ın pazar günü ülkenin başkentine girmesi ile binlerce sivil kentin dışarıya açılan tek kapısı olan havalimanına akın etmişti.

Havalimanındaki umut dolu bekleyiş 640 Afgan için son bulmuş ve ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 kargo uçağı, ABD personeli almak için indiği Kabil Havalimanı’ndan Afgan sivilleri de alarak havalanmıştı.

İngiliz basınında yer alan abere göre,150 kişi kapasiteli kargo uçağına 640 Afgan bindi. Başka bir deyişle uçak sivilleri alarak kapasitesinin yaklaşık 4.5 katına çıkarak havalanmıştı.

ABD'li yetkililer olayı doğruladı ancak uçağın sivilleri nereye taşıdığına dair bir bilgi vermemişti.

Al Jazeera ve Yahoo News ise uçağın Katar'a uçtuğunu açıklamıştı.

Ancak uçağın rotasına yönelik Rusya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü kargo uçağının Afganları Uganda’ya götürdüğünü iddia etti.

Açıklamada Uganda'ya gelen 400'ün üzerinde ilk Afgan mülteci grubu ülkeye yerleşmeye başladığı ve Afganların Uganda'ya götürüldüklerini bilmediklerini bildirdi.

UGANDA 2000 AFGANI KABUL EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Uganda'nın yardım, afet ve mültecilerinden sorumlu Devlet Bakanı Esther Anyakun da ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den ricası üzerine 2 bin Afgan mülteciyi geçici olarak ülkelerinde misafir etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ülkeye gelen kişilerin daha sonra ABD tarafından başka bir yere taşınacağını söyleyen Anyakun, 500 kişilik ilk kafilenin 16 Ağustos'ta ülkeye gelmesinin planlandığını ancak henüz ülkeye ulaşmadıklarını belirtmişti. Anyakun, mültecilerin, kaldıkları süre zarfında tüm masraflarının ABD hükümeti tarafından karşılanacağını aktarmıştı.

Uganda, bu kararla Afgan mültecileri ülkesine kabul eden ilk Afrika ülkesi olmuştu.