AjansHaber.com.tr Dünya 60'a yakın Ermeni askeri esir alındı

60'a yakın Ermeni askeri esir alındı

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan, imzalanan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Son olarak Azerbaycan ordusuna saldırı yapmaya çalışan 60'a yakın ayrılıkçı Ermeni askerin esir alındığı öğrenildi.

Karabağ'da 60'a yakın Ermeni askerin Azerbaycan askerleri tarafından esir alınmasına ilişkin görüntüler yayınlandı.

HAİN SALDIRI ÖNLENDİ

44 günlük savaşta Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan imzalanan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Daha önceki saldırıda 4 Azerbaycan askeri şehit olurken yeni bir kalleş saldırı planı ivedilikle önlendi.

60'A YAKIN ERMENİ ASKER YAKALANDI

Twitter'da paylaşılan videoda Azerbaycan askerleri tarafından "Karabağ bölgesinde Azerbaycan Ordusuna saldırı yapmaya çalışan 60'a yakın ayrılıkçı Ermeni askerinin esir alındığı görülüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Belçika'da Azerbaycan ve Türkiye karşıtı karar
"Erdoğan sözünde duran adamdır"
Alman devlet televizyonunda PKK propagandası
Müslümanları ayağa kaldıran karar
Bu adımlardan rahatsızlık duyuyoruz deyip sıraladı
"Türkiye bölgesel bir güç haline geldi"
Obama'nın hatalarını tekrarlama