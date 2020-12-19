60'a yakın Ermeni askeri esir alındı

Karabağ'da 60'a yakın Ermeni askerin Azerbaycan askerleri tarafından esir alınmasına ilişkin görüntüler yayınlandı.

HAİN SALDIRI ÖNLENDİ

44 günlük savaşta Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan imzalanan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Daha önceki saldırıda 4 Azerbaycan askeri şehit olurken yeni bir kalleş saldırı planı ivedilikle önlendi.

Azerbaycan Özel Kuvvetleri, ateşkes anlaşmasına uymayan ve Azerbaycan Ordusuna saldırı hazırlığında olan 62 ayrılıkçı Ermeni askerini düzenlediği operasyon ile esir aldı. pic.twitter.com/Jns5SyLhyT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 18, 2020

60'A YAKIN ERMENİ ASKER YAKALANDI

Twitter'da paylaşılan videoda Azerbaycan askerleri tarafından "Karabağ bölgesinde Azerbaycan Ordusuna saldırı yapmaya çalışan 60'a yakın ayrılıkçı Ermeni askerinin esir alındığı görülüyor.