6 yıldır aranan FETÖ mensubu çift tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu FETÖ mensubu oldukları gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilmiş ve haklarında arama kararı bulunan Y.A. ve kocası H.A'yı saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan ve 6 yıldır aranan Y.A. ve H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan çift, tutuklandı.