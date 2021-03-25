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6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, teröristle mücadelenin etkili ve kararlı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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