6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, teröristle mücadelenin etkili ve kararlı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/L75DtDi6Pg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2021