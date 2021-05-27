6 Ermeni asker mayın döşerken yakalandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde, Ermenistan ordusuna ait keşif ve sabotaj grubunun Azerbaycan topraklarına geçmeye çalıştığının belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, keşif ve sabotaj grubunun, Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan ordusunun mevzilerine giden yolda mayın döşeme faaliyetleri yürüttüğünün tespit edildiği, operasyon sonucu 6 Ermeni askerinin kuşatılarak esir alındığını ifade edildi.

Ayrıca, sabah saatlerinde, sınır yakınlarında Ermenistan ordusuna ait tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın görüldüğü ve Azerbaycan birliklerinin aldığı tedbirler neticesinde hareketlerinin engellendiği kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu da aktarıldı.

"KOLİ BANDIYLA BANTLAMAK SURETİYLE..."

Öte yandan Savunma Sanayii Araştırmacısı Yusuf Akbaba o ana ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Akbaba, "Azerbaycan askerleri, yakaladıkları Ermeni askerlerini koli bandıyla bantlamak suretiyle paket etmişler." ifadesini kullandı.