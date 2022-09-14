Yeni dönem başlıyor!
Araç satışlarında yeni dönem başlıyor. İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, yarın itibarıyla devreye alınacak. İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarına ticari faaliyet kapsamında pazarlama ve satış kısıtlaması getirildi.
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek.
Bu şartlar sağlanmadan ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak.
16 Ağustos 2022 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının satışı için bu kişilere tanınan süre yarın sona eriyor.
Yarından itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden bu taşıtların pazarlama ve satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak.