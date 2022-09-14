Yeni dönem başlıyor!

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek.